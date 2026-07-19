В матче за третье место ЧМ-2026 сборная Англии переиграла команду Франции со счетом 6:4.

Букайо Сака globallookpress.com

В составе победителей хет-триком отметился Букайо Сака, а еще по голу забили Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

За французов же дубль на счету Килиана Мбаппе, а еще по голу в активе Брэдли Барколя и Усмана Дембеле.

Результат матча Франция Париж 4:6 Англия Лондон 0:1 Деклан Райс 3' 0:2 Эзри Конса 18' 0:3 Букайо Сака 37' 0:4 Букайо Сака 45+1' 1:4 Килиан Мбаппе 48' 2:4 Брэдли Баркола 54' 3:4 Килиан Мбаппе 66' 3:5 Букайо Сака 87' пен. 4:5 Усман Дембеле 90+6' 4:6 Джуд Беллингем 90+8' Франция: Мик Меньян, Мало Гюсто ( Жюль Кунде 90' ), Ибраима Конате ( Брэдли Баркола 45' ), Максанс Лакруа, Тео Эрнандес ( Усман Дембеле 45' ), Уоррен Заир-Эмери, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Дезире Дуэ ( Дайо Упамекано 45' ), Райан Шерки ( Лука Динь 45' ), Килиан Мбаппе Англия: Дин Хендерсон, Джед Спенс, Марк Гехи ( Трево Чалоба 90' ), Эзри Конса, Джарелл Куанса ( Рис Джеймс 83' ), Эберечи Эзе ( Джуд Беллингем 79' ), Букайо Сака, Деклан Райс, Айван Тони ( Эллиот Андерсон 79' ), Маркус Рашфорд ( Олли Уоткинс 45' ), Морган Роджерс

Статистика матча 9 Удары в створ 11 6 Удары мимо 2 46 Владение мячом 54 3 Угловые удары 4 3 Офсайды 3 14 Фолы 8

Таким образом, сборная Англии заняла третье место на мундиале и выиграла бронзовые медали.

Напомним, что в финале между собой сыграют национальные команды Испании и Аргентины.