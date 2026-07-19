В матче за третье место ЧМ-2026 сборная Англии переиграла команду Франции со счетом 6:4.
В составе победителей хет-триком отметился Букайо Сака, а еще по голу забили Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.
За французов же дубль на счету Килиана Мбаппе, а еще по голу в активе Брэдли Барколя и Усмана Дембеле.
Результат матча
ФранцияПариж4:6АнглияЛондон
0:1 Деклан Райс 3' 0:2 Эзри Конса 18' 0:3 Букайо Сака 37' 0:4 Букайо Сака 45+1' 1:4 Килиан Мбаппе 48' 2:4 Брэдли Баркола 54' 3:4 Килиан Мбаппе 66' 3:5 Букайо Сака 87' пен. 4:5 Усман Дембеле 90+6' 4:6 Джуд Беллингем 90+8'
Франция: Мик Меньян, Мало Гюсто (Жюль Кунде 90'), Ибраима Конате (Брэдли Баркола 45'), Максанс Лакруа, Тео Эрнандес (Усман Дембеле 45'), Уоррен Заир-Эмери, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Дезире Дуэ (Дайо Упамекано 45'), Райан Шерки (Лука Динь 45'), Килиан Мбаппе
Англия: Дин Хендерсон, Джед Спенс, Марк Гехи (Трево Чалоба 90'), Эзри Конса, Джарелл Куанса (Рис Джеймс 83'), Эберечи Эзе (Джуд Беллингем 79'), Букайо Сака, Деклан Райс, Айван Тони (Эллиот Андерсон 79'), Маркус Рашфорд (Олли Уоткинс 45'), Морган Роджерс
Таким образом, сборная Англии заняла третье место на мундиале и выиграла бронзовые медали.
Напомним, что в финале между собой сыграют национальные команды Испании и Аргентины.