Бразильский вингер «Ариса» Дуду Родригес стал футболистом «Акрона».

Пресс-служба клуба из Тольятти сообщила о взятии полузащитника в аренду до конца сезона‑2026/27. Договор между сторонами включает опцию выкупа.

«Дуду — левоногий вингер, способный сыграть на обоих флангах. Он обладает хорошими скоростными качествами, поставленным кроссом и ударом. Игрок уже адаптирован к европейскому футболу и хорошо говорит на английском языке. Формат сделки по футболисту является оптимальным для "Акрона": мы сможем оформить полноценный трансфер Дуду, если он хорошо проявит себя в российском чемпионате», — сказал спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.

В новом сезоне РПЛ «Акрон» стартует 25 июля домашним матчем с «Зенитом».