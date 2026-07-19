Полузащитник Кирилл Данилин покинул «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Трудовое соглашение с 23-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кирилл Данилин globallookpress.com

Хавбек защищал цвета тольяттинцев с 2023 года. За это время Данилин принял участие в 64 официальных матчах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Напомним, первую половину сезона-2026 полузащитник провел на правах аренды в чемпионате Белоруссии, выступая за «Гомель». Ранее в карьере игрока также были периоды выступлений за московское «Торпедо», новороссийский «Черноморец» и футбольный клуб «Туапсе».