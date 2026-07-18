Мадридский «Реал» обозначил жесткую позицию в переговорах с нападающим Винисиусом Жуниором.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Как утверждает журналист Ромен Молина, руководству «сливочных» нужен четкий ответ по поводу нового соглашения. Если 26-летний футболист откажется пролонгировать контракт, его выставят на продажу в летнее трансферное окно.

Главным и фактически единственным финансово состоятельным претендентом на бразильца выступает «Манчестер Юнайтед». Напомним, в активе форварда 34 балла по системе гол+пас (23+11) в 59 играх минувшего сезона.