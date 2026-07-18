Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Роман Зобнин globallookpress.com

«Мне кажется, что выиграет "Спартак", и вот почему: мотивация у него будет немного выше, чем у "Зенита". Просто "Зенит" — чемпион, солидный, уверенный в себе, он стал лучшим по итогам сезона. А "Спартак" добился меньших успехов, и он будет всем доказывать, что он реальный претендент на первое место.

"Красно‑белые" захотят показать товар лицом, что товар этот хорошего качества, а потом уже, конечно, в каждом матче чемпионата будут стараться доказывать свои притязания на первое место. Думаю, что "красно‑белые" выйдут с таким настроем. Ну и ещё, наверное, захочется закрепить успех в Кубке России, когда они победили такую заслуженную команду, как "Краснодар", одного из лидеров нашего чемпионата», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Команды встретятся между собой сегодня, 18 июля в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене». Начало — в 19:30 мск.