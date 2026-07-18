Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что Томас Тухель заслуживает продолжения работы во главе национальной команды, несмотря на неудачу в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Уэйн Руни globallookpress.com

Сборная Англии уступила Аргентине со счетом 1:2 и теперь сыграет против Франции в матче за третье место.

«Не думаю, что сейчас на рынке есть тренер, который был бы очевидно сильнее Тухеля. Единственное исключение — Пеп Гвардиола. Если существует возможность пригласить его, такой вариант можно рассматривать. Во всех остальных случаях менять Томаса я не вижу смысла.

Он входит в число лучших специалистов современности. Настоящие топ-тренеры умеют анализировать свои ошибки и использовать полученный опыт, чтобы становиться сильнее. Если федерация решит расстаться с ним сейчас, то кто сможет предложить сборной Англии больше? На мой взгляд, таких кандидатов попросту нет», — сказал Руни ВВС.