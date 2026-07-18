Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро оказался в сфере интересов сразу нескольких европейских грандов. Об этом сообщает TEAMtalk.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

По информации источника, на 28-летнего аргентинца претендуют сразу четыре клуба — «Барселона», «Реал», «Интер» и «Атлетико». Все они внимательно следят за ситуацией вокруг центрального защитника и рассматривают возможность его приобретения в текущее трансферное окно.

Лондонский клуб рассчитывает получить за одного из своих лидеров не менее 59 миллионов евро.

Напомним, аргентинский защитник перебрался в «Тоттенхэм» из итальянской «Аталанты» и с тех пор стал одним из ключевых игроков обороны лондонской команды.