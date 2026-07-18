Форвард грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе этим летом может продолжить карьеру в другом клубе.

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

Как сообщает «Евро-Футбол. Ру», 29-летний нападающий привлек внимание одной из московских команд. Ранее СМИ связывали воспитанника «Спартака» с возможным возвращением в стан красно-белых, однако тогда переговоры не получили развития. По новым данным, интерес к игроку может проявлять уже другой столичный клуб.

В сезоне-2025/26 Мелкадзе был одним из основных футболистов «Ахмата». Он принял участие в 34 матчах во всех соревнованиях, записав на свой счет восемь голов и четыре результативные передачи.

Контракт нападающего с грозненским клубом действует до середины 2027 года.