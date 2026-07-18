Итальянская «Рома» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Джанлукой Манчини. Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

Джанлука Манчини globallookpress.com

Оборонец выступает за римский клуб с 2019 года. За это время Манчини провел в составе «джаллоросси» 319 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач. В минувшем сезоне-2025/2026 на счету вице-капитана римлян 45 игр, пять голов и два ассиста.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Серии А «Рома» набрала 73 очка и заняла третье место в турнирной таблице, благодаря чему гарантировала себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов на сезон-2026/2027.