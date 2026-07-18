Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2026, в котором Испания встретится с Аргентиной.

Андрес Иньеста globallookpress.com

По мнению Иньесты, решающая встреча обещает получиться максимально напряженной, а ключевым фактором станет способность одной из команд навязать сопернику свой футбол.

«Нас ждет очень непростой финал. Обе сборные заслужили право сыграть в решающем матче, и легкой игры не будет ни для одной из сторон. Если Испании удастся контролировать мяч и диктовать свой темп, Аргентине придется очень тяжело. Самое главное — заставить соперника играть по своим правилам», — приводит слова Иньесты COPE.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля и начнется в 22:00 мск.