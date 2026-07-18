Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (1:1, 2:4 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Я горжусь своими ребятами, потому что они действительно провели хорошую игру. Они создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Но, к сожалению, в концовке не смогли справиться. И результат сегодня таков.

Замена Бабича? Это было запланировано, потому что Бабич не смог сыграть полный матч и в предсезонке. У нас также Джику после травмы, он не смог получить игровое время на предсезонке, поэтому так было запланировано.

Были мысли только о победе в основное время. К сожалению, не удалось. Проиграли в серии пенальти. Но я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня нас прекрасно поддерживали. Спасибо большое», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

«Спартак» потерпел пятое поражение в турнире, единственная победа датирована в 2017-м году.