Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»(1:1, по пен 4:2) в матче за Суперкубок России.

Александр Алаев globallookpress.com

«Я очень с опаской отношусь к первым матчам сезона. Особенно на фоне чемпионата мира, хорошего футбола. Я понимаю, что пока команды ещё под нагрузкой, ещё не вкатились. Но сегодня мне понравилась игра, самоотдача. Искры летели. Хорошее движение. Хороший футбол для первого матча вполне себе. Плюс атмосфера сумасшедшая, это становится уже хорошей традицией для многих матчей РПЛ, Кубка и Суперкубка. Поздравляю всех с началом сезона. Надеюсь, будет много ярких и радостных моментов для всех нас», — цитирует Адиева « Матч ТВ ».

Благодаря этой победе «Зенит» смог стать обладателем Суперкубка России и выиграл первый трофей сезона.