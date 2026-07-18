Прошедший сезон-2025/2026 перспективный хавбек провел на правах аренды во Второй Бундеслиге, защищая цвета «Ганновера 96» . В активе Азеко Нкили 32 сыгранных матча во всех официальных турнирах, в которых он забил 3 гола, отдал 2 результативные передачи и заработал 7 желтых карточек.

Клуб заключил с 20-летним футболистом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года. По информации известного инсайдера Sky Sport Флориана Плеттенберга , сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

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