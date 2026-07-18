Франкфуртский «Айнтрахт» официально объявил о переходе опорного полузащитника мюнхенской «Баварии» Ноэля Азеко Нкили.
Клуб заключил с 20-летним футболистом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года. По информации известного инсайдера Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Прошедший сезон-2025/2026 перспективный хавбек провел на правах аренды во Второй Бундеслиге, защищая цвета «Ганновера 96». В активе Азеко Нкили 32 сыгранных матча во всех официальных турнирах, в которых он забил 3 гола, отдал 2 результативные передачи и заработал 7 желтых карточек.