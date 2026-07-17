В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы азербайджанский «Карабах» на выезде разгромил исландский «Вестри» со счетом 3:0.

Забитыми мячами смогли отметиться Жали Муаддиб, Педро Бикальо и Закария Саво.

Результат матча

Vestri Лига Европы. Квалификация 0:3 Карабах Агдам

0:1 Jaly Mouaddib 5' 0:2 Pedro Bicalho 29' 0:3 Zakaria Sawo 57'

Vestri: Johannes Selven ( Thordur Hafthorsson 70' ), Marvin Steinarsson, Elmar Gardarsson, Albert Johannsson, Edson Eduardo Dias Gomes, Gudmundur Pall Einarsson, Jacob Stensson ( Konstantin Cheshmedjiev 64' ), Sergine Fall ( Gunnar Hauksson 64' ), Marino Steinar Hagbardsson, Birkir Eydal, Emmanuel Duah