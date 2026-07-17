В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы азербайджанский «Карабах» на выезде разгромил исландский «Вестри» со счетом 3:0.
Забитыми мячами смогли отметиться Жали Муаддиб, Педро Бикальо и Закария Саво.
Результат матча
VestriЛига Европы. Квалификация0:3КарабахАгдам
0:1 Jaly Mouaddib 5' 0:2 Pedro Bicalho 29' 0:3 Zakaria Sawo 57'
Vestri: Johannes Selven (Thordur Hafthorsson 70'), Marvin Steinarsson, Elmar Gardarsson, Albert Johannsson, Edson Eduardo Dias Gomes, Gudmundur Pall Einarsson, Jacob Stensson (Konstantin Cheshmedjiev 64'), Sergine Fall (Gunnar Hauksson 64'), Marino Steinar Hagbardsson, Birkir Eydal, Emmanuel Duah
Карабах: Матеуш Кохальски, Бруну Алберту Ланга (Чебраил Макрецкис 74'), Бадави Гусейнов, Матеус Силва, Абделла Зубир (Алексей Кащук 63'), Кади Боржес, Марко Янкович, Zakaria Sawo, Jaly Mouaddib (Реналдо Сефас 63'), Pedro Bicalho, Bence Varkonyi
В первой игре «Карабах» также выиграл 3:0, поэтому уверенно шагнул в следующий раунд, где сыграет против софийского ЦСКА.