Легендарный итальянский футболист «Ромы» Франческо Тотти назвал сборные, которые огорчили его своим выступлением на чемпионате мира 2026 года.

Франческо Тотти globallookpress.com

«Прежде всего я назову Нидерланды и Германию. Думал, они смогут пройти гораздо дальше. А выделять конкретного футболиста и говорить, что тот сыграл плохо, мне не нравится. Я сам был игроком и понимаю, в каком состоянии он может находиться. Когда всё идёт плохо, то это вина всей команды. Поэтому неправильно выделять одного футболиста», — сказал Тотти в выпуске на YouTube‑канале Fonbet.

Финал ЧМ‑2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля в 22:00 (мск). Германия и Нидерланды не смогли миновать стадию 1/16 финала.