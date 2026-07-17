Бывший защитник и капитан сборной Англии Джон Терри высказался о поражении Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Джон Терри globallookpress.com

«Наблюдать за этим 39-летним человеком было невероятно. Он лучший в истории и всё ещё остаётся на высоком уровне. Вчера Аргентина была хороша во многих аспектах.

Меня часто спрашивают: "Как остановить Месси?" Никак, и физическая борьба с ним лишь идёт ему во благо. Он так силён, так любит бороться — у него есть всё», — написал Терри на своей странице в социальных сетях.

Напочто теперь Англия в матче за третье место сыграет против Франции, а Аргентинмним, е в финале будет противостоять Испания.