Бывший вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ведёт активные переговоры с турецким «Бешикташем», и они проходят успешно.

Мохамед Салах globallookpress.com

По данным издания A Spor, 34‑летний египтянин имеет на руках годичный контракт с зарплатой в 12 млн евро, который может быть автоматически продлён при выполнении некоторых условий.

Напомним, что в прошлом сезоне в «Ливерпуле» Салах получал 20,8 млн фунтов стерлингов (24,5 млн евро).

Всего за «Ливерпуль» египтянин сыграл 41 матч в последнем сезоне, забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.