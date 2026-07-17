Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Пабло Сабалета вспомнил первые совместные тренировки с Лионелем Месси и рассказал, какое впечатление будущая звезда производила на партнёров.

Лионель Месси globallookpress.com

По словам экс-футболиста, талант Месси был очевиден с первых же занятий, а играть против него на тренировках было крайне непросто.

«Уже с самой первой тренировки. Мы часто играли в футбол на уменьшенных полях, и если ты оказывался в команде Месси, можно было почти не сомневаться, что вы выиграете с комфортным счетом. Мне это очень нравилось. Но если тебе доводилось играть против него — это совсем другая история, потому что он превращал твою жизнь на поле в ад. Было настоящей привилегией наблюдать за игроком такого уровня в столь юном возрасте. Он производил потрясающее впечатление.

Он всегда был довольно замкнутым. Не из тех, кто сразу открывается людям, и это было совершенно естественно, ведь он толком никого из нас не знал. Но постепенно, шаг за шагом, он начал обретать уверенность.

Тогда он жил в одном номере с Куном Агуэро, и это помогло ему стать более раскованным. Со временем он вырос в роль лидера, и мы все начали равняться на него. Как только он почувствовал, сколько тепла к нему испытывают в команде и как все его оберегают, он полностью раскрылся.

Эта схема повторялась на протяжении всей его карьеры. Когда он вернулся в "Барселону", Роналдиньо и старшие игроки взяли его под свое крыло. А позже, когда он уже сам стал лидером команды, его окружали футболисты, которых он знал многие годы», — приводит слова Сабалеты официальный сайт ФИФА.