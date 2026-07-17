Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о пути сборной Аргентины к решающим матчам ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«Аргентине, в общем-то, повезло с тем, какой путь у нее был к полуфиналу. Ей пришлось потрудиться в игре с Кабо-Верде, ей пришлось потрудиться в игре с Египтом, Англии она забила на последних минутах. Наверное, это мы пропустили ее вперед, а не она нас победила, и я бы не сказал, что Аргентина выглядела так уж впечатляюще по ходу турнира.

А вот Испания впечатляет. Ее игра против Франции была демонстрацией чистого класса, серьезный уровень в матче с отличным соперником.

Я думаю, что Испания намного лучше Аргентины, и я ожидаю, что она выиграет мундиаль — по праву», — цитирует Оуэна Sky Sports.

Аргентинцы в плей-офф поочередно обыграл сборные Кабо-Верде (3:2), Египта (3:2), Швейцарии (3:1) и Англии (2:1).

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.