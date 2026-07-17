Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского нападающего Малкома, прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента в РПЛ.

Представитель футболиста дал понять, что вариант с переходом в другой российский клуб исключён. По его словам, если Малком и решит вновь выступать в России, то только в составе «Зенита».

«Малком вернется в Россию только в том случае, если это будет "Зенит", — заявил Гарсия Sport24.

В настоящее время 29-летний бразилец защищает цвета саудовского "Аль-Хиляля". В прошлом сезоне национального чемпионата он провёл 33 матча, забил семь мячей и записал на свой счёт десять результативных передач.

Малком выступал за "Зенит" с 2019 по 2023 год.