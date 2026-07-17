Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волну критики, обрушившуюся на главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Юрген Клопп globallookpress.com

Клопп отметил, что решения тренера после матча всегда оцениваются через призму результата, поэтому избежать критики практически невозможно.

«После игры люди всегда говорят, что тренировать легко — что ты просто выбираешь "атаку" или "защиту", и всё. Так это не работает. Футбол гораздо сложнее.

Я вижу критику в адрес Тухеля за попытку удержать преимущество в один гол в матче с Аргентиной, но позвольте мне сказать вам вот что: если бы он этого не сделал, если бы он продолжал идти вперёд и они бы пропустили гол, то те же самые люди говорили бы: "Почему он не контролировал игру? Почему он не удержал преимущество?" В плей-офф, какое бы решение вы ни приняли, кто-то обязательно вас раскритикует.

Я не говорю, что каждое решение идеально, но нужно понимать логику, лежащую в их основе. Управлять игрой на таком этапе никогда не бывает просто. И есть ещё один момент — эта аргентинская команда, её вера, менталитет. Иногда кажется, что в такие моменты с ними происходит что-то особенное», — приводит слова Клоппа The Telegraph.