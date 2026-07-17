Экс‑нападающий сборной России, а ныне тренер Сергей Кирьяков назвал сборную, за которую будет болеть в финале чемпионата мира 2026 года.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Финальные игры всегда непредсказуемые. На прошлом чемпионате мира был суперфинал. Это действительно было просто супер. Думаю, такая интрига может повториться и в этом году. Две команды, которые дошли до финала, обладают всеми качествами и качественными футболистами. Аргентинцы проводят очень тяжёлые матчи, но дожимают и выигрывают в концовках — это говорит о том, что они очень хорошо готовы физически. Начиная с плей‑офф у них всё время были сложности и проблемы, но они всё равно выигрывают и проходят. Казалось бы, что в следующем матче у них точно будут проблемы, а они и в конце следующего матча добавляют и выигрывают.

Качество футболистов обеих сборных на высоком уровне, и это говорит о том, что они обе могут владеть инициативой. Для меня здесь шансы абсолютно равные, 50 на 50, но моё сердце больше принадлежит сборной Испании. Аргентинцы не понравились грязноватостью в матче с англичанами. Был грязный футбол и единоборства, они напоминали мне Парагвай. Неприятно было на это смотреть, поэтому мои симпатии будут больше склоняться в сторону Испании», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Финал мундиаля пройдёт 19 июля в 22:00 (мск). В нём сыграют Испания, которая победила Францию (2:0), и Аргентина, прошедшая Англию (2:1).