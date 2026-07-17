Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«На чемпионате мира играет много футболистов, которыми я восхищаюсь. Я всегда поддерживаю команды, в которых есть приятные мне игроки. Если выиграет Аргентина, то там есть игроки, с которыми я работал, и я буду рад за них.

Все зависит от молодых талантов и от человека, который прибавляет от матча к матчу — Родри. Если ему удастся навязать свою игру в центре поля вместе с Педри, а Ламин сыграет точно и эффективно, Испания сможет сделать разницу», — приводит слова Гвардиолы As.

Матч Испания — Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры — в 22:00 мск.