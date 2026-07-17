Бывший главный тренер «Барселоны» и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что всегда мечтал поработать с бразильским нападающим Неймаром.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Испанский специалист признался, что восхищался игрой форварда и особенно его выступлениями в составе каталонского клуба, где тот образовывал легендарное атакующее трио вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

«Я всегда хотел поработать с Неймаром. Мне нравился его красивый футбол, как он двигался в свои лучшие годы в "Барселоне" с Луисом Суаресом и Лионелем Месси. Эту тройку под руководством Луиса Энрике невозможно было остановить», — сказал Гвардиола в интервью каналу OKX.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год, тогда как Неймар присоединился к каталонскому клубу летом 2013-го.