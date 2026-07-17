Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в Суперкубке России.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Спартак — это народная команда, болельщики ждут только чемпионства. "Спартак" должен выиграть Суперкубок для того, чтобы был глоток свежего воздуха для молодой команды, тренера. Надеюсь, Карседо надолго задержится. Чехарда со сменой тренера ведет к плохим результатам.

Завтра увидим команду, как она подготовилась. На "Зенит" и Суперкубок не надо настраивать команду, все всё понимают», — приводит слова Глушакова « Матч ТВ ».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 19 июля. Начало — в 19:30 мск.