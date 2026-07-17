Комментатор Константин Генич отреагировал на переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Ни капли осуждения и максимум понимания. Ни один из нас, кто осуждает Сперцяна, не получал предложения в 6 миллионов евро в год. И даже для такого богатого человека, как Галицкий, заработать на одном игроке 25 миллионов евро без учета бонусов — это отличная сделка. Можно закрыть много проблем. Особенно сейчас, когда все сложнее зарабатывать. И для Эдуарда это прекрасная сделка.

Учитывайте, что Криштиану Роналду забьет свой 1000-й гол именно в Саудовской Аравии, поэтому внимание к чемпионату будет пристальным. Сперцян выступает в топовой команде лиги, в составе которой суперподбор игроков. За чемпионатом Саудовской Аравии следят гораздо больше, чем за РПЛ. Там играет Киньонес, который забил больше, чем Роналду. Точно не нам его осуждать. Если нет предложения от того же "Комо", то ты поднимаешь руки и говоришь: "Саудовская Аравия? Если это выгодно клубу и мне, то я подписываю". Посмотрим, что из этого выйдет.

Если не получится, то двери в "Краснодар" для Эдуарда всегда открыты. И вернется он далеко не за 25 миллионов, а, дай бог, за 5 миллионов. Если хоть какие-то деньги случае провала за него заплатят, это будет хорошо для шейхов. Любой клуб РПЛ мечтает о том, чтобы у них взяли игрока за такие деньги. Если бы за тех же Барко и Кордобу заплатили 30 миллионов, их клубы тоже отпустили бы», — сказал Генич «СЭ».

Всего за «Краснодар» Сперцян в 185 встречах забил 58 голов и сделал 50 ассистов.