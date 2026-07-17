Лиссабонская «Бенфика» ведёт работу над трансфером нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана.

Джон Дуран globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский клуб уже начал прямые переговоры с «Аль-Насром». Кроме того, представители «Бенфики» провели встречу с окружением 22-летнего колумбийского форварда, чтобы обсудить возможный переход.

Российским болельщикам Дуран знаком по выступлениям за «Зенит». В феврале нападающий перешёл в петербургский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26. За сине-бело-голубых он провёл девять матчей, в которых забил два мяча — оба с пенальти.

Перед заключительным туром чемпионата России против «Ростова», по итогам которого «Зенит» завоевал чемпионский титул, колумбиец покинул расположение команды. Позже Дурана также не включили в заявку сборной Колумбии на ЧМ-2026.