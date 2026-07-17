Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своем уходе из команды после матча за третье место на ЧМ-2026.

Дидье Дешам globallookpress.com

«В душе я прекрасно понимаю, что завтра все закончится. Не хочу никого заставлять плакать, но я знаю, что буду скучать по сборной Франции. Однако мне посчастливилось выступать в форме этой команды, пережить как приятные моменты, так и сложные.

Это финальный аккорд, но жизнь продолжается. По натуре я оптимист, сохраняю уверенность, что все будет хорошо.

Сборная Франции — это самое прекрасное, что случилось со мной в профессиональной жизни. Двадцать пять лет — это целая жизнь для любого мужчины или женщины, тем более что остаются прекрасные воспоминания. Но главное — это всегда то, что впереди, — цитирует Дешама L'Équipe.

Напомним, что матч за третье место ЧМ-2026 Франция — Англия состоится в воскресенье, 19 июля. Начало — в 00:00 мск.

Новым наставником сборной Франции должен стать Зинедин Зидан.