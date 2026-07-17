Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что хочет закончить карьеру в национальной команде, если «красная фурия» выиграет в финале ЧМ-2026.

Марк Кукурелья globallookpress.com

«Если Испания выиграет чемпионат мира, на следующий день позвоню Луису де ла Фуэнте и завершу карьеру в национальной команде. После побед на чемпионате Европы в 2024 году и чемпионате мира желать большего уже невозможно», — cказал Кукурелья в выпуске Movistar Plus Deportes.

27-летний футболист вместе со своей командой сыграет в решающем матче турнира против Аргентины 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.