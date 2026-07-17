Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль сообщил, что форвард Хулиан Альварес проведёт предстоящий сезон в стане «матрасников».
«Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы довели это до сведения игрока, его представителей и президента "Барселоны"», — приводит слова Хиля журналист Фабрицио Романо.
Ранее об этом же заявил президент «Атлетико». Основным претендентом на 26‑летнего аргентинца является «Барселона».
Всего в прошлом сезоне Альварес сыграл 49 матчей, забил 20 мячей и сделал 9 ассистов. Летом 2025 года он перебрался из «Манчестер Сити» за 75 млн евро.