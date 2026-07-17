Всего в прошлом сезоне Альварес сыграл 49 матчей, забил 20 мячей и сделал 9 ассистов. Летом 2025 года он перебрался из «Манчестер Сити» за 75 млн евро.

Ранее об этом же заявил президент «Атлетико». Основным претендентом на 26‑летнего аргентинца является «Барселона».

«Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы довели это до сведения игрока, его представителей и президента "Барселоны"», — приводит слова Хиля журналист Фабрицио Романо.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль сообщил, что форвард Хулиан Альварес проведёт предстоящий сезон в стане «матрасников».

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