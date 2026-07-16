Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о будущем в команде форварда Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Жоан Лапорта — мой хороший друг, и он уже знает, где Хулиан Альварес будет играть в следующем сезоне. Повторю еще раз: Хулиан — наш игрок и останется нашим игроком в следующем сезоне», — приводит слова Сересо инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее была информация, что в услугах Альвареса очень заинтересована «Барселона».

В прошлом сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал девять результативных передач.