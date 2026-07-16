В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций «Атлетик Эскальдес» из Андорры на выезде победил черногорский «Морнар Бар» со счетом 2:1.

На гол Йована Дашича гости ответили дублем Давида Валеро с пенальти.

Результат матча

Морнар Лига конференций. Квалификация 1:2 Атлетик Клуб Эскальдес Эскальдес-Энгордань

1:0 Jovan Dasic 20' 1:1 David Valero 90' пен. 1:2 David Valero 90+3' пен.

Морнар: Benjamin Krijestarac, Petar Vukcevic, Jovan Baosic, Ilija Martinovic, Nikola Stijepovic, D.Zoric ( Никола Вуйнович 72' ), Andrija Kaludjerovic ( Balsa Dubljevic 72' ), Jovan Dasic, Yann Yao, Demir Skrijelj, Stefan Denkovic ( Matija Rovcanin 63' )

Атлетик Клуб Эскальдес: Адриа Гальего, Sohaib Boulayoune ( Jota Sanmarful 79' ), Juan Barragan ( Borja Morales 68' ), David Valero ( Didi 90' ), Gemelson Vieira, Emanoel, Hamza Ryahi Bouharma ( Jean-Luc Gbayara Assoubre 46' ), Marcos Blasco, Chinchu, Sergio Rodriguez, Adria Munoz Fernandez

Жёлтые карточки: Stefan Denkovic 25', Petar Vukcevic 65' — Gemelson Vieira 41', Marcos Blasco 50', Jean-Luc Gbayara Assoubre 65'