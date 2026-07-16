В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций «Атлетик Эскальдес» из Андорры на выезде победил черногорский «Морнар Бар» со счетом 2:1.
На гол Йована Дашича гости ответили дублем Давида Валеро с пенальти.
Результат матча
МорнарЛига конференций. Квалификация1:2Атлетик Клуб ЭскальдесЭскальдес-Энгордань
1:0 Jovan Dasic 20' 1:1 David Valero 90' пен. 1:2 David Valero 90+3' пен.
Морнар: Benjamin Krijestarac, Petar Vukcevic, Jovan Baosic, Ilija Martinovic, Nikola Stijepovic, D.Zoric (Никола Вуйнович 72'), Andrija Kaludjerovic (Balsa Dubljevic 72'), Jovan Dasic, Yann Yao, Demir Skrijelj, Stefan Denkovic (Matija Rovcanin 63')
Атлетик Клуб Эскальдес: Адриа Гальего, Sohaib Boulayoune (Jota Sanmarful 79'), Juan Barragan (Borja Morales 68'), David Valero (Didi 90'), Gemelson Vieira, Emanoel, Hamza Ryahi Bouharma (Jean-Luc Gbayara Assoubre 46'), Marcos Blasco, Chinchu, Sergio Rodriguez, Adria Munoz Fernandez
Жёлтые карточки: Stefan Denkovic 25', Petar Vukcevic 65' — Gemelson Vieira 41', Marcos Blasco 50', Jean-Luc Gbayara Assoubre 65'
«Атлетик Эскальдес» по сумме двух встреч победил со счетом 4:2 и пробился в следующий раунд, где сыграет против «Вадуца» из Лихтенштейна.
В параллельной игре «Виртус» из Сан-Марино выиграл у «Дилы» из Грузии со счетом 1:0. Гол забил Элиа Чаччи на 90+3-й минуте.
По сумме двух встреч (3:2) дальше идут грузины, которые теперь встретятся с кипрским «Аполлоном».