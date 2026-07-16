«Шериф» минимально обыграл в гостях словенский «Алюминий» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол в матче забил Луку Жорес-Ульрих на пятой минуте.

Результат матча

Aluminij Лига Европы. Квалификация 0:1 Шериф Тирасполь

Aluminij: Florijan Raduha, Dino Simunic, Matija Boben ( Adriano Bloudek 80' ), Rok Schaubach, Vid Koderman, Eric Taylor ( Simon Rogina 87' ), Tomislav Jagic, Matic Vrbanec ( Ханус Сёренсен 65' ), Vito Tezak ( Petar Petrisko 65' ), Bamba Susso, Murat Bajraj

Шериф: Danila Forov, Konan Jaures-Ulrich Loukou, Jayder Asprilla, Vladimir Fratea, Arli Pergjoni, Samba Kone, Dhoraso Moreo Klas, Rai, Bourama Fomba, Baye Ciss, Emil Timbur

Жёлтые карточки: Matic Vrbanec 23', Vito Tezak 34', Tomislav Jagic 61' — Jayder Asprilla 61'