«Шериф» минимально обыграл в гостях словенский «Алюминий» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:0.
Единственный гол в матче забил Луку Жорес-Ульрих на пятой минуте.
Результат матча
AluminijЛига Европы. Квалификация0:1ШерифТирасполь
Aluminij: Florijan Raduha, Dino Simunic, Matija Boben (Adriano Bloudek 80'), Rok Schaubach, Vid Koderman, Eric Taylor (Simon Rogina 87'), Tomislav Jagic, Matic Vrbanec (Ханус Сёренсен 65'), Vito Tezak (Petar Petrisko 65'), Bamba Susso, Murat Bajraj
Шериф: Danila Forov, Konan Jaures-Ulrich Loukou, Jayder Asprilla, Vladimir Fratea, Arli Pergjoni, Samba Kone, Dhoraso Moreo Klas, Rai, Bourama Fomba, Baye Ciss, Emil Timbur
Жёлтые карточки: Matic Vrbanec 23', Vito Tezak 34', Tomislav Jagic 61' — Jayder Asprilla 61'
Первый матч завершился нулевой ничьей. Клуб из Молдовы вышел в следующий раунд турнира, «Алюминий» продолжит еврокубковый путь в Лиге конференций.