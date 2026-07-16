Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о борьбе за «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.

Юрий Семин globallookpress.com

«Месси проводит великолепный чемпионат мира. Но для меня главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" является Хвича Кварацхелия. Он — лидер "ПСЖ", выиграл Лигу чемпионов и выполнял ключевую роль в команде», — цитирует Семина « Спорт-Экспресс ».

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины уже пробился в финал чемпионата мира, где сыграет против Испании.

Кварацхелия же в минувшем сезоне принял участие в 48 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.