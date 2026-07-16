Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба получил серьёзную травму в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Испании (0:2).

Вильям Салиба globallookpress.com

Как сообщает L’Equipe, футболист пропустит несколько месяцев и сможет вернуться на поле не раньше 2027 года.

По данным источника, у 25-летнего француза диагностировано тяжёлое повреждение спины. Салиба предстоит операция, после которой восстановление займёт от четырёх до шести месяцев. При этом отмечается, что ещё до начала мирового первенства защитник испытывал сильные боли, однако продолжал выходить на поле.

В сезоне-2025/26 Салиба принял участие в 50 из 63 матчей «Арсенала», сыграв важную роль в завоевании клубом титула чемпиона Англии и выходе в финал Лиги чемпионов. На чемпионате мира защитник провёл шесть матчей в составе сборной Франции, но результативными действиями не отметился.