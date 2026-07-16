«Комо» на своём сайте объявил о переходе полузащитника Маттии Либерали.

Маттия Либерали ФК «Комо»

Контракт с 19‑летним итальянцем был подписан до 2031 года.

«Это настоящий кайф — начать свой путь в "Комо". Я очень хочу развиваться и совершенствоваться, и обнаружил, что у нас с клубом много общего в этом отношении. Я также поговорил с тренером, и думаю, что игровая философия идеально мне подходит. Я с нетерпением жду выхода на поле и встречи с болельщиками», — приводит слова Либерали сайт «Комо».

Либерали — воспитанник «Милана», в основе которого дебютировал в декабре 2024 года. Минувший сезон полузащитник отыграл в Серии В за «Катандзаро», где в 30 матчах забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 8,5 млн евро.