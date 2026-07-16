Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов считает, что команда не до конца укомплектована, чтобы бороться за самые высокие цели, и ей необходимо усиление в каждую из линий.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Вопрос трансферов должен быть адресован спортивному отделу. Хотелось бы усиления в каждую линию. Списки были переданы в спортивный отдел. Дальше уже они работают. Надеюсь, что в ближайшее время трансферы будут на вход. Трансферы на выход? У нас каждый игрок важен. Как только будет информация, что мы с кем‑то договорились, будем рассматривать позиции на выход», — сказал Игдисамов «Чемпионату».

В прошлом сезоне армейцы финишировали на пятой строчке в таблице РПЛ, а Игдисамов возглавил ЦСКА в конце сезона.