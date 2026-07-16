Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что перед клубом стоят самые высокие задачи в сезоне.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Задачи стоят самые максимальные, как всегда. Это ЦСКА, здесь других задач не ставится. Мы все спортсмены и амбициозные люди. Мы выходим на поле не для того, чтобы просто мяч покатать, а обыграть соперника и подняться как можно выше. Результат — попадание на пьедестал. Всегда хочется закончить сезон, повесив на себя медаль, поднять Кубок. Будем стремиться к этому», — цитирует Игдисамова «Чемпионат».

В прошлом сезоне армейцы стали пятыми в таблице РПЛ. Первую игру нового сезона ЦСКА проведёт на своём поле с «Балтикой» 24 июля.