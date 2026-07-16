Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими подвёл итоги выступления национальной команды на ЧМ-2026 после вылета с турнира.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Марокканцы завершили борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив сборной Франции со счётом 0:2.

«Великие нации определяются не поражениями, а тем, что они создают. Марокко продолжает творить свою историю. И лучшее ещё впереди», — написал Хакими на своей странице в социальной сети X.

На групповом этапе мирового первенства сборная Марокко набрала семь очков и заняла второе место в квартете C. В 1/8 финала команда уверенно переиграла Канаду (3:0), однако затем уступила Франции.