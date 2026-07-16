Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о борьбе за «Золотой мяч» в текущем футбольном сезоне.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Если Ямаль сейчас в финале забьет два и выиграет чемпионат, то шансы Месси понизятся. Давайте дождемся финала. Месси, безусловно, заслужил и сейчас он претендент номер один. Но еще есть главный матч четырехлетия. Месси на 80 процентов лучший, но давайте 20 еще оставим Ямалю», — приводит слова Губерниева « Спорт-Экспресс ».

Напомним, что Месси на ЧМ-2026 уже смог восемь раз поразить ворота соперников и является лучшим бомбардиром турнира. Сборная Аргентины пробилась в финал турнира, где сыграет против национальной команды Испании.