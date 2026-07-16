Итальянская «Фиорентина» арендовала крайнего защитника Алекса Хименеса у «Борнмута» до конца сезона, сообщает сайт «фиалок».

Алекс Хименес globallookpress.com

В контракте 21‑летнего испанца предусмотрена клаузула в размере 30 млн евро.

В мае 2026 года «Борнмут» отстранил 21‑летнего испанца из‑за расследования его переписки с несовершеннолетней.

В минувшем сезоне Хименес сыграл за «вишенок» 32 матча, забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Он является воспитанником мадридского «Реала» и имеет опыт игры в Серии А за «Милан», откуда и перебрался в «Борнмут».