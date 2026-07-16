«Ференцварош» дома разгромил сербскую «Войводину» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы- 3:0.
Голами в составе победителей отметились Ленни Джозеф (27'), Кристоффер Закариассен (34') и Жомбор Грубер (71'). Сербский коллектив с девятой минуты играл в меньшинстве после удаления Корнела Шуча.
Результат матча
ФеренцварошБудапешт3:0ВойводинаНови Сад
1:0 Ленни Жозеф 27' 2:0 Кристоффер Закариассен 34' 3:0 Жомбор Грубер 71'
Ференцварош: Денеш Дибуш, Аттила Ошват (Oliver Nagy 82'), Тоон Рамакерс, Каду, Габи Каниховски (Жомбор Грубер 61'), Наби Кейта, Мариус Корбу, Кристоффер Закариассен (Эдгар Севикян 74'), Ленни Жозеф (Кристиан Листеш 74'), Бамиделе Юсуф (Элтон Аколатсе 60'), Mariano Gomez
Войводина: Джордже Црномаркович, Корнель Сюч, Негош Петрович, Ифет Джаковац (Lazar Peranovic 84'), Деян Зукич (Milutin Vidosavljevic 60'), Лазар Николич, Алекса Вуканович (Dragan Kokanovic 60'), Лазар Ранджелович (Milan Kolarevic 76'), Petar Sukacev (Стефан Митрович 76'), Lucas Barros, Dragan Rosic
Жёлтые карточки: Каду 69', Наби Кейта 88' — Ифет Джаковац 82'
Красная карточка: Корнель Сюч 9' (Войводина)
Первый матч также завершился победой клуба из Будапешта — 2:1. «Ференцварош» продолжит свой путь в Лиге Европы, «Войводина» же сыграет в Лиге конференций.