Первый матч также завершился победой клуба из Будапешта — 2:1. «Ференцварош» продолжит свой путь в Лиге Европы, «Войводина» же сыграет в Лиге конференций.

Голами в составе победителей отметились Ленни Джозеф (27'), Кристоффер Закариассен (34') и Жомбор Грубер (71'). Сербский коллектив с девятой минуты играл в меньшинстве после удаления Корнела Шуча .

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