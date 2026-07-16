Завершились два ответных матча первого отборочного раунда Лиги конференций
Эстонская «Левадия» на своем поле разгромила валлийский «Карнарвон» со счетом 5:0.
Голами в составе победителей отличились Энок Отто (4'), Венделл (21'), Жоао Педро с пенальти (33'), Бубакар Тамбеду(70') и Миккель Айнсалу (89').
Результат матча
ЛевадияТаллин5:0Карнарвон ТаунЛига конференций. Квалификация
1:0 Enock Otoo 4' 2:0 Wendell Gabriel Wendell 21' 3:0 Жоао Педро 33' пен. 4:0 Бубакарр Тамбеду 70' 5:0 Михкель Айнсалу 89'
Левадия: Карл Андре Валлнер, Йосеф Салисте (Gregor Lehtmets 66'), Расмус Пеэтсон, Жоао Педро (Maksimilian Skvortsov 66'), Михкель Айнсалу, Франк Лиивак (Марк Оливер Рооснупп 66'), Бубакарр Тамбеду, Victory Sunday Iboro, Abraham Nwankwo, Enock Otoo (Hubert Liiv 66'), Wendell Gabriel Wendell (Кауа Дави 66')
Карнарвон Таун: Коннор Робертс, Адриан Цеслевич (Connor Evans 86'), Noah Edwards (Paulo Mendes 86'), Zack Clarke (Offrande Zanzala 76'), Darren Thomas (Danny Gosset 58'), Iwan Lewis (Osian Evans 58'), Ryan Sears, Mathew Jones, Chris Marriott, Jordan Piggott, Phil Mooney
Жёлтые карточки: Abraham Nwankwo 65' — Zack Clarke 65', Адриан Цеслевич 67'
Первый матч завершился победой команды из Таллина со счетом 5:0. Общий счет — 10:0 в пользу эстонского коллектива.
В параллельном матче латвийский «РФШ» оказался сильнее североирландского «Гленторана» — 2:0.
У рижан мячами отметились Моду Саиди (5') и Янис Икаунек (61').
Первый матч также закончился победой латвийской команды — 2:1. Общий счет — 4:1 в пользу «РФШ».