Завершились два ответных матча первого отборочного раунда Лиги конференций

Эстонская «Левадия» на своем поле разгромила валлийский «Карнарвон» со счетом 5:0.

Голами в составе победителей отличились Энок Отто (4'), Венделл (21'), Жоао Педро с пенальти (33'), Бубакар Тамбеду(70') и Миккель Айнсалу (89').

Результат матча

Левадия Таллин 5:0 Карнарвон Таун Лига конференций. Квалификация

1:0 Enock Otoo 4' 2:0 Wendell Gabriel Wendell 21' 3:0 Жоао Педро 33' пен. 4:0 Бубакарр Тамбеду 70' 5:0 Михкель Айнсалу 89'

Левадия: Карл Андре Валлнер, Йосеф Салисте ( Gregor Lehtmets 66' ), Расмус Пеэтсон, Жоао Педро ( Maksimilian Skvortsov 66' ), Михкель Айнсалу, Франк Лиивак ( Марк Оливер Рооснупп 66' ), Бубакарр Тамбеду, Victory Sunday Iboro, Abraham Nwankwo, Enock Otoo ( Hubert Liiv 66' ), Wendell Gabriel Wendell ( Кауа Дави 66' )

Карнарвон Таун: Коннор Робертс, Адриан Цеслевич ( Connor Evans 86' ), Noah Edwards ( Paulo Mendes 86' ), Zack Clarke ( Offrande Zanzala 76' ), Darren Thomas ( Danny Gosset 58' ), Iwan Lewis ( Osian Evans 58' ), Ryan Sears, Mathew Jones, Chris Marriott, Jordan Piggott, Phil Mooney

Жёлтые карточки: Abraham Nwankwo 65' — Zack Clarke 65', Адриан Цеслевич 67'