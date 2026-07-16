16 июля в 20:00 мск БАТЭ и «Эльбасани» проведут ответный матч в первом раунде квалификации Лиги конференций. Узнайте, где и как следить за игрой.

В Албании команды не выявили победителя. Поединок закончился вничью 1:1. В первом матче БАТЭ не был фаворитом. Сейчас ситуация аналогичная. Букмекеры дают больше шансов именно «Эльбасани», при этом еврокубковый опыт куда больше у борисовцев.

Текущая форма БАТЭ может стать для команды проблемой. Уже 4 матч подряд клуб не побеждает. Серебряный призер чемпионата Албании показал, что просто так его не пройти. Удастся ли албанцам воспользоваться преимуществом и пробиться в следующий раунд?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз на игру с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 3.20 на победу БАТЭ и 2.20 на победу «Эльбасани», за 2.20 и 1.60 можно поставить на проход команд в следующий раунд отбора.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча БАТЭ — «Эльбасани» смотрите на LiveCup.Run.