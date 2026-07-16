Сборная Аргентины одолела Англию (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026-го года.

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

Напомним, что сборная Испании одержала победу над Францией (2:0) в 1/2 финала мундиаля. Таким образом, «красная фурия» сыграет против Аргентины в решающем матче турнира 19-го июля в 22:00 мск.

Сборная Франции встретится с Англией в матче за третье место. Матч состоится 19-го июля в 00:00 мск.

Ранее стало известно имя лучшего игрока матча 1/2 финала мундиаля между сборными Англии и Аргентины.

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