Нападающий Леандро Троссард выступил с заявлением после ухода из «Арсенала».

Леандро Троссард globallookpress.com

Напомним, что форвард перешел в «Бешикташ» за 18 млн евро.

«Всем болельщикам "Арсенала", для меня это непростое послание. С самого первого дня приезда в клуб вы заставили меня почувствовать себя как дома, за что буду навечно вам благодарен. Каждый раз, выходя на поле в футболке с эмблемой клуба, я испытывал огромную гордость, всегда отдавал все силы клубу и особенно вам.

Мы разделили так много невероятных воспоминаний, особенно в прошлом сезоне, когда стали чемпионами. Это воспоминание я буду хранить вечно. У меня до сих пор мурашки по коже, когда выходя на поле слышу "North London Forever". Вы проделываете невероятную работу.

Моя глава в "Арсенале" подошла к концу. Здесь потрясающие игроки, буду скучать по ним, но пора делать следующий шаг.

Хочу поблагодарить товарищей по команде, персонал, всех, за поддержку, которую получал последние 3,5 года. Уверен, мы скоро встретимся. Желаю всего наилучшего всем в клубе и вам, болельщики. Я всегда буду поддерживать "Арсенал". Однажды, став игроком клуба, ты остаёшься им навсегда. Ваш Мистер Клатч», — сказал Троссард в видео на своей странице в соцсети.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Арсенал» 31 матч в рамках АПЛ, забил 6 голов и сделал столько же голевых передач.