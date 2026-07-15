Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одной из встреч «Кайрат» одержал победу над «Сутьеской» со счетом 2:0.

В составе казахстанской команды голами отметились Исмаил Бекболат на 68-й минуте и Жоржинью на 82-й минуте с пенальти.

Результат матча Сутьеска Никшич 0:2 Кайрат Алма-Ата 0:1 Исмаил Бекболат 68' 0:2 Жорже Жоржинью 82' пен. Сутьеска: Владан Гильен, Анто Бабич, Борис Копитович, Андрия Ражнатович, Алекса Голубович, Дени Хочко, Марко Шимун ( Мамаду Камара 56' ), Василие Чавор ( Александар Болевич 56' ), Марко Мрвалевич ( Слободан Бабич 75' ), Jovan Cađenovic ( Балша Тошкович 75' ), Petar Anicic ( Kenroy Campbell 46' ) Кайрат: Темирлан Анарбеков, Яакко Оксанен, Александр Мрынский, Александр Широбоков, Лукас Африко, Луиш Мата, Адилет Садыбеков ( Олжас Байбек 86' ), Марк Гуаль, Ойва Юккола ( Эдмилсон Фильо 81' ), Жорже Жоржинью ( Лев Кургин 86' ), Исмаил Бекболат ( Еркин Олегулы Тапалов 69' ) Жёлтые карточки: Марко Шимун 25', Алекса Голубович 29', Андрия Ражнатович 65', Дени Хочко 88' — Яакко Оксанен 89' Красная карточка: Андрия Ражнатович 85' (Сутьеска)

Статистика матча 1 Удары в створ 4 5 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 23 Фолы 11

По сумме двух встреч «Кайрат» (2:1 и 2:0) вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Сутьеска» завершила свое выступление на турнире.

«Эгнатия» разгромила «Петрокуб» со счетом 6:1.

У хозяев поля голы записали на свой счет Энео Битри на 2-й минуте, Алессандро Альбанезе на 31-й минуте, Андрей Яго на 59-й минуте, Сумайла Бакайоко на 84-й и Ильди Груда на 90-й минуте.

На 44-й минуте игрок «Петрокуба» Михаил Платика забил гол в свои ворота.

Единственный раз гости забили на 64-й минуте, отличился Николае Ротару.

«Эгнатия» по сумме двух встреч (1:1 и 6:1) пробилась во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.