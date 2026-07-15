Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Кайрат»
«Кайрат» globallookpress.com

В одной из встреч «Кайрат» одержал победу над «Сутьеской» со счетом 2:0.

В составе казахстанской команды голами отметились Исмаил Бекболат на 68-й минуте и Жоржинью на 82-й минуте с пенальти.

Результат матча

СутьескаНикшичСутьеска0:2КайратКайратАлма-Ата
0:1 Исмаил Бекболат 68' 0:2 Жорже Жоржинью 82' пен.
Сутьеска:  Владан Гильен,  Анто Бабич,  Борис Копитович,  Андрия Ражнатович,  Алекса Голубович,  Дени Хочко,  Марко Шимун (Мамаду Камара 56'),  Василие Чавор (Александар Болевич 56'),  Марко Мрвалевич (Слободан Бабич 75'),  Jovan Cađenovic (Балша Тошкович 75'),  Petar Anicic (Kenroy Campbell 46')
Кайрат:  Темирлан Анарбеков,  Яакко Оксанен,  Александр Мрынский,  Александр Широбоков,  Лукас Африко,  Луиш Мата,  Адилет Садыбеков (Олжас Байбек 86'),  Марк Гуаль,  Ойва Юккола (Эдмилсон Фильо 81'),  Жорже Жоржинью (Лев Кургин 86'),  Исмаил Бекболат (Еркин Олегулы Тапалов 69')
Жёлтые карточки:  Марко Шимун 25',  Алекса Голубович 29',  Андрия Ражнатович 65',  Дени Хочко 88'  —  Яакко Оксанен 89'
Красная карточка:  Андрия Ражнатович 85' (Сутьеска)

По сумме двух встреч «Кайрат» (2:1 и 2:0) вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Сутьеска» завершила свое выступление на турнире.

«Эгнатия» разгромила «Петрокуб» со счетом 6:1.

У хозяев поля голы записали на свой счет Энео Битри на 2-й минуте, Алессандро Альбанезе на 31-й минуте, Андрей Яго на 59-й минуте, Сумайла Бакайоко на 84-й и Ильди Груда на 90-й минуте.

На 44-й минуте игрок «Петрокуба» Михаил Платика забил гол в свои ворота.

Единственный раз гости забили на 64-й минуте, отличился Николае Ротару.

«Эгнатия» по сумме двух встреч (1:1 и 6:1) пробилась во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.