Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одной из встреч «Кайрат» одержал победу над «Сутьеской» со счетом 2:0.
В составе казахстанской команды голами отметились Исмаил Бекболат на 68-й минуте и Жоржинью на 82-й минуте с пенальти.
Результат матча
По сумме двух встреч «Кайрат» (2:1 и 2:0) вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Сутьеска» завершила свое выступление на турнире.
«Эгнатия» разгромила «Петрокуб» со счетом 6:1.
У хозяев поля голы записали на свой счет Энео Битри на 2-й минуте, Алессандро Альбанезе на 31-й минуте, Андрей Яго на 59-й минуте, Сумайла Бакайоко на 84-й и Ильди Груда на 90-й минуте.
На 44-й минуте игрок «Петрокуба» Михаил Платика забил гол в свои ворота.
Единственный раз гости забили на 64-й минуте, отличился Николае Ротару.
«Эгнатия» по сумме двух встреч (1:1 и 6:1) пробилась во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.