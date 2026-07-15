Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов высказался о предстоящем матче полуфинала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я смотрю футбол, как аналитик, а не как зритель. Смотрю, где вратарь сыграл идеально, а где можно было лучше.

Я за то, чтобы у меня была пища для размышлений. В матче Англия — Аргентина я за 3:3!», — передает слова Сафонова Чемпионат.

Сборная Англии сыграет против Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира 2026-го года сегодня, 15-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы сборных — тут.