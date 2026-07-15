Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 против Аргентины.

Деклан Райс globallookpress.com

«Это команда, которую мы должны победить, и это будет непросто. Нас ждет настоящая война на истощение, и мы должны это понимать. Я слышал, как Томас Тухель говорил, что это всего лишь игра. Это не просто игра, и они поймут, что это не просто игра. Когда они выйдут на поле, все будет гораздо серьезнее», — приводит слова Райта ITV.

Матч между командами состоится сегодня, 15 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Начало — в 22:00 мск.