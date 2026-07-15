«Клаксвик» одолел «Атерт Биссен» (2:1) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В составе команды из Фарерский островов голами отметились Орни Фредериксберг на 9-й минуте и Палль Клеттскард на 59-й минуте.
Единственный гол в составе «Атерта Биссена» забил Роман Фербер на 25-й минуте.
Результат матча
Atert BissenЛига чемпионов. Квалификация1:2КлаксвикКлаксвик
0:1 Арни Фредриксберг 9' 1:1 Роман Фербер 25' 1:2 Палл Андрассон Клеттскард 59'
Atert Bissen: Яссин Гурари Тебаа, Бриан Сильва (Реда Эддаррадж 72'), Йоан Маннон, Эрик Вейга, Туфик Зегдан, Мехди Терки (Мамади Джало 72'), Диогу Пиментел, Халид Аби (Жоэл Родригеш да Круш 61'), Тьягу да Кошта, Тайрон Краме (Лукас Коррея 61'), Роман Фербер
Клаксвик: Марк Йенсен, Дени Павлович, Гастон Теллечеа, Одмар Фарё (Hampus Nasstrom 81'), Арни Фредриксберг, Халлур Ханссен, Гилли Ролантссон, Йоаннес Даниэльсен, Палл Андрассон Клеттскард (Даниэль Йохансен 90'), Jean Carlos Carlos de Brito, Oussema Ali
Жёлтые карточки: Роман Фербер 75' — Халлур Ханссен 28', Гилли Ролантссон 67', Марк Йенсен 79'
По сумме двух встреч «Клаксвик» (2:1 и 2:1) пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Атерт Биссен» завершил свое выступление на турнире.