По сумме двух встреч «Клаксвик» (2:1 и 2:1) пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Атерт Биссен» завершил свое выступление на турнире.

Atert Bissen: Яссин Гурари Тебаа, Бриан Сильва ( Реда Эддаррадж 72' ), Йоан Маннон, Эрик Вейга, Туфик Зегдан, Мехди Терки ( Мамади Джало 72' ), Диогу Пиментел, Халид Аби ( Жоэл Родригеш да Круш 61' ), Тьягу да Кошта, Тайрон Краме ( Лукас Коррея 61' ), Роман Фербер

Единственный гол в составе «Атерта Биссена» забил Роман Фербер на 25-й минуте.

В составе команды из Фарерский островов голами отметились Орни Фредериксберг на 9-й минуте и Палль Клеттскард на 59-й минуте.

2.80

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